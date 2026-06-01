Kayseri İl Müftülüğü, vekalet ile kurban organizasyonunda Türkiye üçüncüsü oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlen 2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nda Kayseri İl Müftülüğü, 2026 yılı vekalet ile kurban organizasyonunda 10 bin 942 hisse ile Türkiye üçüncüsü oldu. İlçe bazında Melikgazi Müftülüğü 5 bin 216 hisse ile Türkiye birincisi olurken Kocasinan Müftülüğü ise 2 bin 764 hisse ile Türkiye ikincisi oldu.