Kayseri İl Müftüsü Görevine Başladı
Kayseri'ye ataması yapılan yeni İl Müftüsü görevine başladı.
Amasya İl Müftüsü iken 10 Ağustos 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile şehrimize İl Müftüsü olarak atanan Durmuş Ayvaz, 09 Eylül 2024 Pazartesi günü yeni görevine başladı.
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz: 1971 yılında Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi Takazlı Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, İmam-Hatip Lisesini Trabzon-Vakfıkebir İmam-Hatip Lisesi’nde okudu. 1990 yılında İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1993 yılında girdiği Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. 2000-2003 yılları arasında İstanbul’da Haseki İhtisas kursunu bitirdi. Devamında Düzce İli Akçakoca İlçesi Vaizliğine atandı.
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz sırasıyla;
2003-2005 yılları arasında Şırnak İdil İlçe Müftülüğü,
2005-2010 yılları arasında Amasya Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü,
2010-2015 yılları arasında Bursa Nilüfer İlçe Müftülüğü,
2015-2016 yılları arasında İzmit Çayırova İlçe Müftülüğü,
2016-2018 yılları arasında Bursa Karacabey İlçe Müftülüğü,
2018-2020 yılları arasında Bursa İl Müftü Yardımcısı,
2020-2024 yılları arasında Amasya İl Müftülüğü,
10 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kayseri İl Müftülüğüne atandı.
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlayan Ayvaz, evli ve üç çocuk babasıdır.