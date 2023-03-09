Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 Yılı Değerlendirme ve 2023 Yılı Planlama Toplantısı yaptı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Değerlendirme ve 2023 Yılı Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında gerçekleşen değerlendirme ve planlama toplantısında, müdürlük başkanları, başkan yardımcıları, kentte hizmet veren kamu hastanelerinin yöneticileri, şube müdürleri, uzmanlar ve birim sorumluları hazır bulundu.

Açılış konuşmasında, Kahramanmaraş depremlerinin ardından kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde ve sahada yürütülen çalışmalarda gösterilen gayret ve özveriden dolayı tüm sağlık çalışanlarına ve idarecilere teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Erşan, "İş yükünün yoğun olduğunu bir dönemi, uyum içinde çalışarak, personelimizin de üstün çaba ve gayretleriyle aksaklık yaşamadan yürüttüğümüze inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de daha etkin sağlık hizmeti sunmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünde 2022 yılına ait birçok istatistiği değerlendirerek istişarelerde bulunup, 2023 yılı planlamalarımızı yapacağız. Verimli bir toplantı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşması sonrasında başlayan toplantıda, 2022 yılında il merkezi ve ilçelerde sunulan poliklinik sayıları, acil servis müracaatları, görüntüleme hizmetleri, ameliyat sayıları, yatan hasta sayıları, doğum oranları, temel sağlık göstergeleri, kanser tarama oranları, anne ve çocuk sağlığı alanında yürütülen hizmetler ve hastanelerin genel işleyişleri gibi birçok farklı konu, sunum eşliğinde değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu. 2022 değerlendirmelerinin ardından 2023 yılı planlamasının yapıldığı toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.