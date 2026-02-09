Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, “Sigara küresel bir sağlık krizidir”

Şubat Sigarayı Bırakma Günü, tütün kullanımının zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve sigara kullanan bireyleri bırakmaya teşvik etmek amacıyla ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ olarak anılmaktadır. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde, açıklamalarda bulundu. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Tütün kullanımı nedeniyle dünyada her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Üstelik bu can kayıplarının yaklaşık yüzde 10'u sigara dahi içmeyen ancak pasif etkilenime maruz kalan bireylerden oluşuyor. Sigara sadece bir ‘alışkanlık’ değil, küresel bir sağlık krizidir. Ancak bu gidişatı durdurmak sizin elinizde. Sigarayı bıraktığınız andan itibaren vücudunuz mucizevi bir şekilde kendini onarmaya başlar. Sağlıklı, dumansız ve nefes alan bir gelecek inşa etmek için biz buradayız. Gelin, bugün o zor kararı birlikte kolaylaştıralım. Bugün bir başlangıç olsun. ALO 171 Sigara Bırakma Hattı’nı arayın, hayatınızın kontrolünü geri alın” ifadelerini kullandı.