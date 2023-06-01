Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden 'Dünya Tütünsüz Günü' Etkinliği

’31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ münasebetiyle Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, vatandaşları bilinçlendirme adına farkındalık standı kuruldu.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu ve Dr. Suna Atılgan’ın ziyaret ettiği stantta açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Akın; “Tütün bağımlılığının zararlarını topluma anlatmak adına 31 Mayıs ‘Dünya Tütünsüz Günü’ olarak kutlanmaktadır. Her yıl ülkemizde 100 binden fazla kişinin tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerin etkileri nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bu da ülkemizdeki ölümlerin dörtte birini oluşturmaktadır. Erkeklerde kansere bağlı ölümlerin üçte birini, kadınlarda ise kansere bağlı ölümlerin yüzde 15’ini yine sigara ve bağımlılık yapıcı maddeler oluşturmaktadır. Dünyada da kronik hastalıkların ve ölümlerin büyük çoğunluğunu tütün bağımlığı oluşturmaktadır. Ülkemizde tütün ve bağımlılık ile alakalı birçok program hayata geçirilmiştir. Şehrimizde de üniversite hastanemizde, Şehir Hastanemizde ve Talas Miraboğlu Sağlıklı Hayat Merkezimizde kurulan sigara bıraktırma polikliniklerinde tütün ve sigara bağımlığı ile ilgili hizmet verilmektedir. 2022 yılında sigara bıraktırma merkezlerimizde 3 bin 500’den fazla vatandaşımıza sigara bıraktırma ilaçları verilmiş ve bununla ilgili poliklinik çalışmaları yapılmıştır. Bugünün önemini vurgulamak için şehrimizin çeşitli yerlerinde stantlar açıldı. Bulunduğumuz mekânda da standımızı ziyaret eden vatandaşlarımızın karbonmonoksit ölçümlerini yaparak, sigarayı ve tütünün zararlarını anlatıyoruz. Tüm halkımızı ‘31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ vesilesiyle bağımlılıktan uzak durmaya davet ediyoruz” dedi.