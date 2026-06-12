  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ziyaret

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ziyaret

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Mimarsinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ziyaret

Ziyarette; Uzm. Dr. Duygu Horoz, Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca ile Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl ve başhekim yardımcıları Uzm. Dr. Abdulkadir Kantar, Uzm. Dr. Mustafa Birkin ve Uzm. Dr. Yakup Uslu da yer aldı. Ziyarette, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetler yerinde değerlendirildi. 

Vatandaşların SHM başvurularının teşvik edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilerek sürdürülmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Program kapsamında vatandaşlarla da sohbet eden İl Sağlık Müdürü Erşan, geçmiş olsun dileklerini iletirken, merkezde görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekil Böhürler, 'Hem üreticilerimiz hem belediyeler ile güzel bir Kayseri temsili oluyor'
Milletvekil Böhürler, “Hem üreticilerimiz hem belediyeler ile güzel bir Kayseri temsili oluyor”
Melikgazi'de, Osmanlı Mahallesi'nin yolları yenileniyor
Melikgazi’de, Osmanlı Mahallesi’nin yolları yenileniyor
Kayseri'den ayrılan Suriyeli sayısı belli oldu
Kayseri’den ayrılan Suriyeli sayısı belli oldu
'EDS'lerin özel şirketlere ihale edilmesi kamu vicdanını rahatsız etti'
“EDS’lerin özel şirketlere ihale edilmesi kamu vicdanını rahatsız etti”
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ziyaret
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’dan Sağlıklı Hayat Merkezi’ne ziyaret
ANALİG Atletizm İl Seçmeleri Başladı
ANALİG Atletizm İl Seçmeleri Başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!