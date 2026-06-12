Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’dan Sağlıklı Hayat Merkezi’ne ziyaret

Ziyarette; Uzm. Dr. Duygu Horoz, Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca ile Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl ve başhekim yardımcıları Uzm. Dr. Abdulkadir Kantar, Uzm. Dr. Mustafa Birkin ve Uzm. Dr. Yakup Uslu da yer aldı. Ziyarette, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetler yerinde değerlendirildi.

Vatandaşların SHM başvurularının teşvik edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilerek sürdürülmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Program kapsamında vatandaşlarla da sohbet eden İl Sağlık Müdürü Erşan, geçmiş olsun dileklerini iletirken, merkezde görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.