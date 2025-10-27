  • Haberler
  • Kayseri İl Sağlık Müdürü Erşan, Urla'daki İl Sağlık Müdürleri Toplantısına Katıldı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başkanlığında 24-26 Ekim tarihleri arasında İzmir Urla’da gerçekleştirilen İl Sağlık Müdürleri Toplantısına katıldı. Türkiye genelinde görev yapan 81 İl Sağlık Müdürü ile Bakanlık bürokratlarının yer aldığı toplantıda, illerde yürütülen sağlık hizmetleri ve sağlık yatırımları kapsamlı biçimde değerlendirildi. Ayrıca, mevcut uygulamalar, planlanan projeler ve sağlık sisteminin güçlendirilmesine yönelik stratejiler ele alındı.

