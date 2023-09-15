Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev değişikliği

 Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görev değişikliğine gidildi. Bülent Saklav Tarım ve Orman Kayseri İl Müdürü oldu. 

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  • 15.09.2023 09:30
  • Güncelleme: 15.09.2023 09:30
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev değişikliği

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün gece yayımlanan atama kararına göre birçok ilde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görev değişikliğine gidildi. Kayseri’de de İl Müdürü Mustafa Şahin’in yerine Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav görevlendirildi. 
Mustafa Şahin ise İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne görevlendirildi. 

BÜLENT SAKLAV KİMDİR?
1975 Aksaray doğumlu olan Bülent Saklav, İlk Orta ve Lise Eğitimini Aksaray’da tamamladı. 1994-1999 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. 1999-2006 yılları arasında Aksaray Merkezde Serbest Veteriner Hekim olarak çalıştı. 2006 yılında Naklen Atama ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sivas İli İmranlı İlçe Tarım Müdürlüğüne atandı. İmranlı İlçe Tarım Müdürlüğünde 2006-2009 yıllarında Veteriner Hekim, 2010-2011 yılları arasında İlçe Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra 2011 yılında Aksaray İli Gülağaç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tayin oldu. Burda 2011-2014 yılları arasında Veteriner Hekim, 2015-2016 yılları arasında İlçe Müdürü olarak görev yaptı. 2017-2018 yılları arasında Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şube Müdürü görevinde bulunduktan sonra 11 Mayıs 2018 tarihinde Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü olarak atandı. Bülent Saklav ,evli 2 çocuk babası olup orta düzeyde İngilizce biliyor.

1ha

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