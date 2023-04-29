Kayseri ilçe ilçe seçmen sayısı belli oldu

 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Kayseri ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen sayıları belli oldu. Kentte en fazla seçmen Melikgazi ilçesinde bulunurken en az seçmen ise Özvatan'da sandığa gidecek.

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  • 29.04.2023 10:50
  • Güncelleme: 29.04.2023 10:50
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Kayseri ilçe ilçe seçmen sayısı belli oldu

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adayları meydanlarda propaganda çalışmasını sürdürürken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da seçim takvimini işletmeye devam ediyor. Daha önce il il seçmen sayıları açıklanırken, seçmenlerin ilçelere dağılımı da belli oldu. Kayseri’nin en fazla nüfusa sahip merkez ilçesi Melikgazi’de 374 bin 174 seçmen bulunuyor. Kentin en az seçmeni ise 4 bin 230 ile Özvatan’da. 

Kayseri genelinde 3 bin 170 sandıkta toplam 1 milyon 26 bin 10 seçmen oy kullanacak. Kayseri, 10 milletvekiliyle Meclis’te temsil edilecek. 

KAYSERİ İLÇE İLÇE SEÇMEN SAYISI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Kayseri ilçe ilçe seçmen sayısı şu şekilde;
Akkışla: 5.628
Bünyan: 21.553
Develi: 46.817
Felahiye: 5.193
Hacılar: 9.030
İncesu: 18.442
Kocasinan: 267.488
Melikgazi: 374.174
Özvatan: 4.230
Pınarbaşı: 20.679
Sarıoğlan: 12.876
Sarız: 8.379
Talas: 104.804
Tomarza: 16.972
Yahyalı: 26.597
Yeşilhisar: 13.277

1ha

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