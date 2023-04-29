Kayseri ilçe ilçe seçmen sayısı belli oldu

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adayları meydanlarda propaganda çalışmasını sürdürürken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da seçim takvimini işletmeye devam ediyor. Daha önce il il seçmen sayıları açıklanırken, seçmenlerin ilçelere dağılımı da belli oldu. Kayseri’nin en fazla nüfusa sahip merkez ilçesi Melikgazi’de 374 bin 174 seçmen bulunuyor. Kentin en az seçmeni ise 4 bin 230 ile Özvatan’da.

Kayseri genelinde 3 bin 170 sandıkta toplam 1 milyon 26 bin 10 seçmen oy kullanacak. Kayseri, 10 milletvekiliyle Meclis’te temsil edilecek.

KAYSERİ İLÇE İLÇE SEÇMEN SAYISI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Kayseri ilçe ilçe seçmen sayısı şu şekilde;

Akkışla: 5.628

Bünyan: 21.553

Develi: 46.817

Felahiye: 5.193

Hacılar: 9.030

İncesu: 18.442

Kocasinan: 267.488

Melikgazi: 374.174

Özvatan: 4.230

Pınarbaşı: 20.679

Sarıoğlan: 12.876

Sarız: 8.379

Talas: 104.804

Tomarza: 16.972

Yahyalı: 26.597

Yeşilhisar: 13.277