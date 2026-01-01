Kayseri ile Pınarbaşı, Gürün ve Göksun Karayolu çekici/tır trafiğine kapalı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bildirilen yol durumuna göre Kayseri/Pınarbaşı Karayolu, Pınarbaşı/Gürün Karayolu ve Pınarbaşı/Göksun Karayolunun çekici/tır trafiğine kapalı olduğu bildirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 saat 12:00 itibarıyla gerçekleştirilen kontroller sonucunda 3 noktanın çekici ve tır trafiğine kapalı olduğu bildirildi.
Bu kapsamda; Kayseri/Erciyes Yolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri/Nevşehir Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık. Kayseri/Ankara Karayolu, hava açık, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri/Sivas Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık. Kayseri/Pınarbaşı Karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, çekici/tır trafiğine kapalı. Kayseri/Yozgat Karayolu, hava açık, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri/Niğde Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Pınarbaşı/Gürün Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, çekici/tır trafiğine kapalı. Pınarbaşı/Göksun Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, çekici/tır trafiğine kapalı.