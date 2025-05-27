Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne 500 Milyon TL Yatırım
Kayseri'de yaklaşık 25 yıl önce hizmete giren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, yapılan 500 milyon TL'lik yatırımla kapsamlı bir yenileme sürecinden geçti. Bu önemli yatırım, tesisin çevre sağlığına katkısını artırmak amacıyla gerçekleştirildi.
Tesisin yenileme çalışmaları, arıtma verimliliğini artırmak için tüm elektromekanik birimlerin güncellenmesini içeriyor. Yenilenen tesisin, önümüzdeki 25 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.
Yenileme Çalışmalarının Detayları
Yapılan yenileme çalışmaları kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlamış pompa, mikser, ızgara, blower ve gaz jeneratörleri gibi mekanik ekipmanlar yenilendi. Ayrıca, enerji verimini artırmak için trafo ve pano gibi elektrik ekipmanlarında da güncellemeler yapıldı. Bu sayede, tesisin toplam sistem verimliliği artırılmış oldu.
Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, sadece su arıtma işlemleriyle değil, aynı zamanda atık yönetimi, enerji üretimi ve ileri teknolojilerin kullanımıyla da dikkat çekiyor. Bu yatırımla birlikte, tesisin şehre daha fazla katkı sunması bekleniyor.