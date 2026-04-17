  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri İlim Hikmet Vakfı'ndan Ahlaki Seferberlik Çağrısı

Kayseri İlim Hikmet Vakfı'ndan Ahlaki Seferberlik Çağrısı

Kayseri İlim Hikmet Vakfı Başkanı Erdal Ergenç, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere rahmet dileyerek kamuoyuna bir basın açıklaması yaptı.

Kayseri İlim Hikmet Vakfı'ndan Ahlaki Seferberlik Çağrısı

İlim Hikmet Vakfı Başkanı Erdal Ergenç, yaşanan acı olayların aile, toplum ve eğitim sisteminde ciddi sorumluluklar doğurduğunu vurguladı.

Vakfın açıklamasında, ebeveynlerin çocuklarının ilk öğretmeni olması gerektiği, aile ocağının yeniden canlandırılması ve komşuluk, akrabalık gibi değerlerin hayatın merkezine taşınması gerektiği ifade edildi. Ergenç, “Yanlışları elimizle, dilimizle, buna da imkân bulamazsak kalbimizle düzeltme gayreti içinde olmalıyız” sözleriyle toplumsal sorumluluğa dikkat çekti.

Eğitim sisteminin Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz’in örnekliğine dayalı bir ahlak anlayışı üzerine yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının şeffaf ve kapsayıcı bir anlayışla toplumun en ücra noktalarına kadar ulaşması gerektiği vurgulandı.

Ergenç ayrıca, devletin ve yerel yöneticilerin toplumun sosyo-kültürel yapısını bozan etkinliklere karşı kararlı adımlar atması gerektiğini belirterek, “Bu olayların son olması en büyük temennimizdir. Yeni sorunların ve daha büyük acıların yaşanmaması için güç birliği yapmaya hazırız” dedi.

İlim Hikmet Vakfı’nın çağrısı, “Topyekûn ahlaki seferberliğe, omuz omuza ve yürekten gelen bir heyecanla” ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!