Kayseri İlim Yayma Cemiyeti Depremzedelerin Yanında

Kayseri İlim Yayma Cemiyeti, depremzedelere destek olmak için Kübra Kız Yurdu'nda 250 depremzedeye barınma imkanı sağlıyor.

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  • 23.02.2023 12:25
  • Güncelleme: 23.02.2023 12:25
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Kayseri İlim Yayma Cemiyeti Depremzedelerin Yanında

6 Şubat günü Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli 7.7 ve Kahramanmaraş/Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde iki ayrı deprem üst üste yaşandı deprem 10 ilde ciddi etkiler göstererek birçok yıkım ve can kaybına sebep oldu. Yapılan araştırmalar sonucu çıkan verilerde daha önce Dünya üzerinde bu kadar yıkıma sebep olan bir depremin yaşanmış olduğu gözlemlenmedi. 

Deprem sebebi ile 10 ilde binlerce can kaybı ve binlerce yaralanma meydana geldi. Yaşanan deprem aslında 10 il beraberinde tüm Türkiye de psikolojik anlamda derin izler oluşturdu. Ülkenin gerek kamu kurumları gerekse STK’ları tarafından ilk günden itibaren hem maddi hem manevi yaraları sarmak adına büyük uğraşlar verildi ve verilmeye de devam edilmektedir. 

Kayseri İlim Yayma Cemiyeti ilk günden itibaren dört koldan depremin yaralarını sarmak için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri İlim Yayma Cemiyeti hem deprem bölgelerine gönderdiği yardım ve destek ekipleri ile çalışmalarda ve ihtiyaç temini noktasında canhıraş hizmet vermekte hem de o bölgelerden Kayseri’ye sığınan depremzedelere yurtlarını açarak tüm temel ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaktadır.

An itibari ile Kayseri İlim Yayma Cemiyetine ait yükseköğrenim yurdu olan Kübra Kız Yurdunda AFAD Kayseri ile koordineli olarak alınmış olan yaklaşık 250 kişi barınmaktadır. Kübra Kız Yurdunda depremzedeler için günde 3 öğün yemek çıkarılmakta ve hayır sahipleri tarafından gönderilen yardımlarla; yeni doğan bebekten yetişkin bireylere kadar yurda sığınmış olan vatandaşların giyim, kişisel eşya, hijyen malzemeleri gibi tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.


                  
                  
         

            

            
 

Haber Merkezi

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