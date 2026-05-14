Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları’nın Görkemli Kapanış Programı

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daire müdürleri, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Duman, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Benim bulunduğum yerden size bakınca muhteşem bir tablo ile karşı karşıyayım. Sizlerle gurur duyuyoruz. Kayseri Valisi olarak 6’ncısını düzenlediğiniz İmam Hatip Spor Oyunları'na gelerek, bu muhteşem tabloyu izlemekten gurur duyuyorum. Sizler spor salonlarına, sanat salonlarına ve ilim yuvalarına çok yakışıyorsunuz. Sizler bu büyük milletin geleceğisiniz. Her biriniz vatansınız. Her biriniz milletiniz. Sizler sadece anne babalarınızın evlatları değil, büyük Türk milletinin evlatlarısınız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Elbette okullarınızda başarıdan başarıya koşacaksınız. Özgüven içerisinde sağlıklı yaşam adına, profesyonelce bu işleri yapma adına sporu da ihmal etmeyeceksiniz. Bizler de sizlere layık olma adına şehrimizi her anlamda geliştirmeye, ekibimizle birlikte gayret gösterirken elbette sporla da Allah'a şükürler olsun Sayın Valimizin sürekli bizlere ‘Kayserimizi ne zaman dünya spor başkanı yapacaksınız’ diye talimatlandırmasıyla çok şükür bu unvana eriştik. Sizlerle biz gurur duyuyoruz.

Bu şehirde sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bu şehirde yaşamaktan, Kayserili olmaktan, Kayseri’nin havasını teneffüs etmekten elbette ki onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Duman da, “Bugün burada yalnızca bir sezon noktalamıyoruz. Bugün Kayseri'den bir başarısını haykırıyoruz. Bu yıl rekor bir katılımla 23 spor branşında 51 okul ve 3 bin sporcuyu aşan bu muazzam tablo sizlerin sarsılmaz azminin en son nişanesi olmuştur” dedi.