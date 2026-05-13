Kayseri İmam Hatip Spor Oyunları'nda Büyük Final Heyecanı

Kayseri'nin en büyük gençlik organizasyonu olan 6. Geleneksel Kayseri İmam Hatip Spor Oyunları, 14 Mayıs 2026 tarihinde Kadir Has Kongre Merkezi Basketbol Sahası'nda büyük bir final ile sona erecek. Kayseri Valiliği himayelerinde, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi destekleriyle ve Hikmet Spor Kulübü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, 2016 yılından bu yana aralıksız olarak gerçekleştiriliyor.

Organizasyon, yaklaşık iki aydır devam eden mücadelelerle 23 farklı spor branşında 51 okuldan 3.000 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Final programı saat 10:00’da başlayacak ve Kayseri'deki tüm İmam Hatip okullarından 8.000 öğrencinin katılımıyla görkemli bir kapanış töreni düzenlenecek.

Dev Konser ve Nefes Kesen Gösteriler

Final etkinliği, heyecan dolu Voleybol Erkekler Şampiyonluk Maçı ve Türkiye Wushu Federasyonu desteğiyle gerçekleştirilecek milli takım Wushu gösterisi ile renklenecek. Ayrıca gençlerin merakla beklediği GeeFlow Konseri de etkinlikte yer alacak. Bu etkinlik, tam anlamıyla bir spor festivaline dönüşecek.

Süper Kupa Sahiplerini Buluyor

Futsaldan boksa, geleneksel okçuluktan yüzmeye kadar birçok branşta dereceye giren sporcular, turnuvalar genelinde en yüksek başarıyı elde eden 4 "Süper Okul" ile birlikte tarihi Süper Kupa’larını il protokolünün ellerinden alacaklar.

Kayseri İmam Hatip Spor Oyunları, şehrin spor kültürüne, gençliğine ve kardeşlik iklimine büyük katkı sağlıyor. Ödül töreninde basın mensuplarının da aralarında bulunması bekleniyor.

Bu anlamlı organizasyonun, gençler arasında sporun ve dostluğun yayılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, ilgili web sitelerini ziyaret edebilir.

Haber Merkezi

