Kayseri İş Dünyası, 15 Temmuz'u Unutmadı: 'Demokrasi Çadırı' ile Birlik Mesajı Verildi

Anma programları, Kayseri Valiliği ve il protokolünün katılımıyla Kartal Şehitliği önünde gerçekleştirilen “15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye Yürüyüşü” ile başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan KTO, KAYSO, MÜSİAD, Mimarsinan, İncesu ve Erciyes OSB başkanları, vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı’na yürüyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliklere KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve diğer sanayi odası başkanları katıldı. Protokol üyeleri, “Demokrasi Çadırı”nı ziyaret ederek halkla sohbet etti ve çeşitli ikramlarda bulundu. Etkinlikler boyunca şehitler için dualar edildi ve 15 Temmuz’un anlamı vurgulandı.

Başkanların Açıklamaları

Ömer Gülsoy: “15 Temmuz, Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Vatan sevdalısı hemşehrilerimiz, siyasi görüşü ne olursa olsun bu meydanda toplanarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıktığını bir kez daha göstermiştir.”

Mehmet Büyüksimitci: “Türk iş dünyası, devletimizin ve demokrasimizin yanındadır. Bu ihanet girişimini unutmadık, unutturmayacağız.”

Ferhat Akmermer: “15 Temmuz, milletimizin iradesine sahip çıktığı bir direnişin adıdır. MÜSİAD olarak milli iradenin yanında durmaya devam ediyoruz.”

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Demokrasi çadırında vatandaşlarla bir araya gelen oda ve OSB temsilcileri, şehitler için edilen dualara eşlik ederek birlik ve beraberlik mesajını yineledi. Kayseri iş dünyası, 15 Temmuz’un unutulmayacağını bir kez daha vurguladı.