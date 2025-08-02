Kayseri İŞKUR, okullarında geçici istihdam için başvuruları başlattı

TYP ile okulların ihtiyaçları giderilecek, bin 170 kişiye geçici istihdam sağlanacak

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde 6 ay süreli, bakanlığa bağlı okulların bakım, onarım ve temizlik ihtiyaçlarını gidermek için beden işçisi mesleğinde bin 170 kişilik geçici süreli Toplum Yararına Program uygulanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde 6 ay süreli, Bakanlığa bağlı okulların bakım, onarım ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetlerini desteklemek üzere beden işçisi mesleğinde 1170 kişilik geçici süreli Toplum Yararına Program uygulanacaktır.Programlara katılmak isteyen adayların www.iskur.gov.tr, ALO-170 veya e-devlet adresinden başvuru yapmaları zorunlu olduğu ifade edilirken Başvuruda sorun yaşayan kişiler bünyesinde İŞKUR hizmet noktası olan ilçe belediyelerden ve kurumumuzdan destek alabilirler. Tüm başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde bulunan adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir” denildi.

Katılımcılarda aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı; “Programa başvuru ve program başlangıç tarihi itibariyle işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almamak, 27 Eylül 2017 tarihinden sonra TYP' den toplam 9 ay yararlanmış kişi programa başvuru yapamayacaktır, İUP' de aktif olarak çalışan kişi TYP' ye başvuru yapamaz, öğrenci olmamak ve uzaktan eğitim alıyor olmamak, açık öğretim öğrencileri katılabilir, öğrencilik durumunu donduranlar katılamaz, hane geliri net asgari ücretin 1,5 katının altında olmak; aynı adreste oturan kişilerin toplam kazancı 33 bin 157 liranın üzerinde olan kişiler TYP ye katılmaz.”