Kayseri- İstanbul arası kaç noktada radar uygulaması var?

İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü trafik kazalarının önlenmesi ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde gerekli önlemler ve tedbirler alınıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı polis ve jandarma ekipleri tarafından birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriliyor.

KAYSERİ-İSTANBUL ARASI 4 NOKTADA RADAR UYGULAMASI

İçişleri Bakanlığı, ‘İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları’ ile ilgili verileri paylaştı. Buna göre; Kayseri’den İstanbul’a giden bir araç, güzergaha bağlı olarak 4 radar noktası, 37 kontrol noktası ve 6 hız koridoru trafik uygulamasından geçiyor.

Bakanlık, paylaşılan verilerin il geneli devam eden trafik uygulamalarını kapsamakta olduğunu ifade ederek 30 dakikada bir yenilendiğini belirtti.

RADARSIZ TRAFİK UYGULAMASI NEDİR?

Radarsız trafik uygulaması, hız limitlerinin elektronik cihazlarla (radar) ölçülmesi yerine; emniyet kemeri, alkol kontrolü, araç muayenesi, sigorta ve genel evrak gibi evrak/kural ihlallerinin trafik polisleri veya jandarma ekipleri tarafından fiziki olarak denetlendiği kontrol noktalarıdır.

HIZ KORİDORU NEDİR?

Hız koridoru, araçların belirli iki nokta arasındaki mesafeyi kat ettiği süreye bakılarak ortalama hızını ölçen elektronik bir trafik denetleme sistemi.