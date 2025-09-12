Kayseri- İstanbul arasında 132 noktada radar uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü trafik kazalarının önlenmesi ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde gerekli önlemler ve tedbirler alınıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı polis ve jandarma ekipleri tarafından birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı, ‘İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları’ ile ilgili verileri paylaştı. Buna göre; Kayseri, Radarlı Trafik Uygulaması sayısında 10 uygulama ile 15. sırada, Radarsız Trafik Uygulaması sayısında ise 8 uygulama ile 43. sırada yer aldı.

En çok Radarlı Trafik Uygulaması sayısında 1’nci sırada 33 uygulama ile Konya, 2’nci sırada 31 uygulama ile İzmir, 3’ncü sırada 23 uygulama ile Kocaeli yer aldı. Radarsız Trafik Uygulaması sayısında ise 1.’nci sırada 67 uygulama ile İzmir, 2.’nci sırada 66 uygulama ile İstanbul, 3.’ncü sırada 53 uygulama ile Bursa yer aldı.

KAYSERİ-İSTANBUL ARASI 132 NOKTADA RADAR UYGULAMASI

Kayseri’den İstanbul’a giden bir araç, güzergaha bağlı olarak 132 radarlı trafik uygulaması ve 214 radarsız trafik uygulamasından geçiyor.

Bakanlık, paylaşılan verilerin il geneli devam eden trafik uygulamalarını kapsamakta olduğunu ifade ederek 30 dakikada bir yenilendiğini belirtti.