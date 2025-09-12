Kayseri-İstanbul otobüs bileti fiyatları arttı

Kayseri'den İstanbul'a gitmenin maliyeti bin 200 liradan başlıyor. Otobüsle yaklaşık 11 saat 30 dakika süren bu yolculukta, Kayseri'den İstanbul'a giderken toplam 8 farklı şehirden geçilmektedir. Yol, 770 kilometredir.

Kayseri’den İstanbul’a gitmenin maliyeti bin 200 liradan başlıyor. Otobüsle yaklaşık 11 saat 30 dakika süren ve 770 kilometre olan bu yolculukta, Kayseri’den İstanbul’a giderken sırasıyla; Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinden geçilerek İstanbul’a ulaşılmaktadır.

