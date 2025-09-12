Kayseri-İstanbul otobüs bileti fiyatları arttı
Kayseri’den İstanbul’a gitmenin maliyeti bin 200 liradan başlıyor. Otobüsle yaklaşık 11 saat 30 dakika süren ve 770 kilometre olan bu yolculukta, Kayseri’den İstanbul’a giderken sırasıyla; Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinden geçilerek İstanbul’a ulaşılmaktadır.