Kayseri İtfaiyesi 11 bin olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Kayseri İtfaiye Teşkilatı, modern araçları ve profesyonel kadrosu ile Kayseri merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde ve ihtiyaç duyulan her bölgede, olaylara anında ve etkili müdahale sağlayarak örnek bir başarı ortaya koyuyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kapsamlı sorumluluk alanlarında görevlerini, disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 17 istasyon, 57 araç ve 346 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, yıl boyunca 6 bin 221 yangın, 3 bin 898 kurtarma, 965 trafik kazası ve 214 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale ederek toplamda 11 bin 298 itfai olayda hızlı, etkin ve titiz bir şekilde görev yaptı.

İtfaiye ekipleri itfai olaylara müdahale çalışmalarının yanı sıra 44 bin 731 vatandaşa eğitim verirken, bin 275 denetim gerçekleştirerek yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında da aktif rol oynadı.

Kayseri İtfaiyesi’nin Teknik Donanım Kabiliyeti Artıyor

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı teknik donanım kapasitesini arttırmak adına ihalesi gerçekleştirilen 44 milyon 160 bin TL’lik 2 adet 28 metre merdivenli itfaiye aracını 2026 yılına filosuna katacak. İtfaiye teşkilatı ayrıca afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere 10 milyon 915 bin TL’lik teknolojik yardımcı ekipman alımı da yaptı.

