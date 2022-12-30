Kayseri itfaiyesi, 2022 yılında 7 bin 369 vakaya müdahale etti

Yaşanması muhtemel yangın ya da trafik kazalarına karşı uyarılarda bulunan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, “İlimizde yangın vakaları yüzde 40’ın üzerinde gerçekleşirken kazalara bağlı kurtarma vakalarında da artış var” diye konuştu.

Yeni seneye sayılı saatler kala kurumlar senelik değerlendirme raporlarını çıkarmaya başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 2022 yılında ekiplerin müdahalede bulunduğu olayların istatistiğini açıkladı. Verilere göre itfaiye ekipleri 3 bin 281’i yangın, 3 bin 169’u kurtarma, 709’u trafik kazası ve 210’u su baskını olmak üzere toplam 7 bin 369 vakaya müdahale etti.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, 1HA mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 17 noktada itfaiye istasyonu, 55 araç ve 295 personel ile Kayseri genelinde hizmet verdiklerini belirten Kızılkan, bir yılda müdahil oldukları 7 bin 369 vakada mağduriyetin ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

‘8 DAKİKANIN ALTINDA OLAY YERİNE ULAŞIYORUZ’

Acil durum çağrısında merkezden 8 dakikanın altında olay yerine ulaştıklarını anlatan Kızılkan, “Kayseri’de meydana gelen tüm vakalarda 112 acil çağrı merkezi aktif olarak çalışıyor. Vatandaşlarımız bu numarayı arayıp açık adreslerini verdiğinde itfaiye, sağlık, polis ve diğer acil durum ekipleri olay yerine anında ulaşmaktadır. Süre olarak merkezde 8 dakikanın altında, taşradaysa bu sürenin biraz üstünde bir ulaşım süresi ile hizmet vermekteyiz. Yangın vakaları yüzde 40’ın üzerinde gerçekleşiyorken, kurtarma vakalarında da bir artış var” diye konuştu.

Trafik kazalarına da dikkat çeken Kızılkan, sürücüleri dikkatli davranmaya davet etti. Kaza sonucu kurtarma çalışması yaptıklarını da anımsatan Kızılkan, şu uyarılarda bulundu: “2022 yılının sonuna yaklaşırken yeni yılda vatandaşlarımızın daha temkinli ve bilinçli olacağı konusunda şüphemiz yoktur. Özellikle vatandaşlarımız kış döneminde araçlarıyla hareket ederken kış lastiklerini takmış olmalarını, ihtiyaç duyulan yerlerde araçların lastiklerine zincir takmaları konusunda uyarmak istiyorum. Bu konuda önemli bir etken ise kahramanımız olan çocuklardır. Araçlara bindiklerinde anne ve babalarından kemerlerini takmalarını özellikle rica ediyorlar. Kontrolsüz vaziyette hareket edilmemesi ve sürat yapılmaması konusunda uyarıyorlar ve bu anlamda küçük kahramanlarımızdan desteklerini esirgememelerini istiyoruz.”