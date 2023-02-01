Kayseri İtfaiyesi 2023'ün ilk ayında 438 olaya müdahale etti

Kayseri'de İtfaiyesi, 2023'ün ilk ayında toplamda 438 olaya müdahale etti.

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  • 01.02.2023 17:52
  • Güncelleme: 01.02.2023 19:18
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Kayseri İtfaiyesi 2023'ün ilk ayında 438 olaya müdahale etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de İtfaiyesi, 2023’ün ilk ayında toplamda 438 olaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, toplamda 17 istasyon, 347 personel ve 55 araç ile vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri Ocak ayında 220’si yangın, 74’ü trafik kazası, 1’i su baskını ve 143’ü kurtarma olmak üzere toplamda 438 itfai olaya müdahale etti.

Öte yandan ekipler, 75 denetim gerçekleştirerek, bin 67 kişiye de eğitim verdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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