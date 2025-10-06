Kayseri İtfaiyesi, bir ayda 703 yangına müdahale etti

Yangınlardan kurtarma operasyonlarına, trafik kazalarından su baskınlarına kadar sorumluluk alanına giren her konuda hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, aynı zamanda binlerce vatandaşa verdiği eğitimlerin yanı sıra titiz denetimlerle de riskleri en aza indiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 17 istasyon, 57 araç ve 311 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, Eylül ayı boyunca 703 yangın, 321 kurtarma, 105 trafik kazası ve 3 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale ederek toplamda bin 132 itfai olayda hızlı ve etkin bir şekilde görev aldı.

İtfaiye ekipleri itfai olaylara müdahale çalışmalarının yanı sıra 2 bin 557 vatandaşa eğitim verirken, 95 denetim gerçekleştirerek yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında da aktif rol oynadı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, doğal afetlerden teknik kurtarmalara kadar geniş kapsamlı görevlerini, disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, modern araçları ve profesyonel kadrosu ile Kayseri merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde ve ihtiyaç duyulan her bölgede, olaylara anında ve etkili müdahale sağlayarak örnek bir başarı grafiği ortaya koyuyor.