Kayseri İtfaiyesi enkaz altından 18 kişiyi sağ olarak çıkardı

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta büyük bir özveriyle çalışan Kayseri itfaiyesi şimdiye kadar 18 kişiyi enkaz altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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  • 07.02.2023 11:10
  • Güncelleme: 07.02.2023 13:46
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Kayseri İtfaiyesi enkaz altından 18 kişiyi sağ olarak çıkardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta büyük bir özveriyle çalışan Kayseri itfaiyesi şimdiye kadar 18 kişiyi enkaz altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından ayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 7 araç ve 28 personeli deprem bölgesine sevk etti. Kahramanmaraş’a ulaşan ekipler yıkılan binalarda arama çalışmalarına başlarken, şu ana kadar enkaz altında kalan 18 kişiyi sağ olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Gelen her güzel haber bizi ve ekiplerimizi daha da umutlandırıyor, tüm yorgunluğumuzu alıyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.

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İHA

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