Kayseri İtfaiyesi'nden Mersin'e 4 araç, 13 personel ile destek

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınları ile mücadele tüm hızıyla sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiye erleri de yangına müdahale için bölgeye gitti. Tüm hazırlıklarını tamamlayan itfaiye ekipleri, Mersin’deki devam eden yangınların söndürülmesi için takviye olarak yola çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 4 araç, toplam 13 personelin yer aldığı ekip, mesai arkadaşları tarafından uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatı kapsamında harekete geçen ekip, 4 araç, 13 personel ve yeterli sayıda ekipman ile orman yangınlarına müdahale edecek.