Kayseri itfaiyesinden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan yangın söndürme çalışmalarında görev almak üzere 5 personel ve araç gereci bölgeye sevk etti.

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  • 25.07.2023 12:07
  • Güncelleme: 25.07.2023 12:53
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Kayseri itfaiyesinden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşanan yangın söndürme çalışmalarında görev almak üzere 5 personel ve araç gereci bölgeye sevk etti.

Büyükşehir itfaiye personeli, gerekli ekipmanı ile yangın felaketi yaşanan Antalya için yola çıktı. Sıcak havalarda artış gösteren yangınlarda söndürme çalışmalarına destek olmak adına görev alan büyükşehir itfaiyesi, Antalya’daki yangın için 1 adet 4x4 arazi yangınlarına müdahale aracı yeterli sayıda arazi yangınlarına müdahale için ekipman ve 5 personelini yangın bölgesine gönderdi. Antalya için yola çıkan personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan’ın da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye binasından mesai arkadaşları tarafından uğurlandı. Sadece Kayseri’de değil Türkiye’deki ihtiyaç olan her bölgede desteğe koşan kahraman Büyükşehir İtfaiye ekibi, Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen yangın felaketinde görev almak üzere gece saat 02.00’de Kayseri’den yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu donanımlı ve deneyimli itfaiye teşkilatı ile sadece Kayseri’de değil yurdun her köşesinde önemli hizmetini gerçekleştiriyor. Bu çerçevede meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için gayret gösteren Büyükşehir İtfaiyesi, cansiparane çalışmaları ile afet bölgelerinde yaraları sarmaya gayret ediyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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