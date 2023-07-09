Kayseri itfaiyesinden kaplumbağaya şefkat eli

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Erenköy Mahallesi'nde sulama kanalında mahsur kalan kaplumbağayı, başarılı bir çalışma ile kurtardı. Yine Argıncık Mahallesi'nde çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağa da su ile serinletilip, doğaya bırakıldı.

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  • 09.07.2023 15:42
  • Güncelleme: 09.07.2023 15:42
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Kayseri itfaiyesinden kaplumbağaya şefkat eli

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi sulama kanalına bir kaplumbağanın sıkışması sonucu vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.
Sulama kanalında mahsur kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir çalışma ile kurtarılarak yaşam alanı olan doğaya bırakıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINDAN KAPLUMBAĞAYI DA KURTARDI

Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde çıkan arazi yangını sonrasında yangın içerisinde kalan kaplumbağa da kahraman itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erlerinin yangından kurtardıkları kaplumbağayı suyla serinletip tekrar doğaya bıraktığı anlar amatör kameralara yansıdı.

‘MERHAMET NE GÜZEL BİR ŞEYDİR’

Konuyla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Merhamet ne güzel bir şeydir. Tehlikeye düşmüş tüm canlıların yanında yer alan Kayseri İtfaiyemiz, Erenköy Mahallesi’nde sulama kanalında mahsur kalan kaplumbağayı, başarılı bir operasyon ile kurtararak, doğaya bıraktı. Yine Argıncık Mahallesi’nde arazide çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağa da itfaiye tarafından kurtarılarak su ile serinletilip, doğaya bırakıldı” ifadelerine yer verdi.

1ha

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