Kayseri İtfaiyesinden miniklere 'yangın bilinci eğitimi'

Çocuklar için yangın bilinci oluşması ve bilgilendirme amacıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı ve Kumsmall AVM tarafından 29 Haziran Pazar günü etkinlik gerçekleştirildi.

Minikler, itfaiye bareti taktı, survivor parkurunda engelleri aştı, itfaiye sireni çaldı, boyamalar yaptı. Etkinlikleri başarıyla tamamlayan minikler, itfaiyeci rozeti takmaya ve sertifika almaya hak kazandı.

Kumsmall AVM’de gerçekleştirilen ve Kayseri’de ilk olan etkinlikle çocuklara itfaiye teşkilatı tanıtılarak yangın konusunda bilgilendirme yapıldı. Etkinliği izleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, yangınlara karşı bilinçli nesiller için bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini belirtti.