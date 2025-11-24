Kayseri İtfaiyesinden Stajyer Öğrencilere Eğitim Desteği

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, stajyer lise öğrencilerine itfaiye eğitimi vererek mesleğin inceliklerini aktarmaya devam ediyor. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı'ndan toplam 51 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda staj yapıyor.

Kayseri, öğrenci ve genç dostu bir şehir olarak, eğitim alanında yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik projeler ve etkinlikler düzenleyerek onların gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda İtfaiye Daire Başkanlığı, stajyer öğrencilere önemli bir eğitim fırsatı sunarak onların mesleki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, staj gören öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi vererek, “Bugün itibarıyla 30 öğrencinin staj işlemleri devam ediyor. Diğer öğrenciler de Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkânlar doğrultusunda eğitim faaliyetlerine katılmakta. Bu sayede kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu personelin, malzeme ve insan uyumunu yakalaması sağlanmaktadır” dedi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı Öğretmeni Alim Remzi Dündar ise öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesine vurgu yaparak, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bu tür eğitimlerin, öğrencilerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığı ifade edildi.

