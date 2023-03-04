Kayseri Jandarma ekipleri depremzede çocuklarla oyunlar oynadı
Kayseri Jandarma komutanlığı ekipleri bu defada depremden etkilenen Elbistan ilçesindeki depremzede çocukların moral ve motivasyonu için sahadaydı.
- 04.03.2023 19:18
- Güncelleme: 04.03.2023 19:18
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle 11 il büyük yıkıma uğradı. Tüm Türkiye yaraları hep birlikte sarmak için seferber oldu. Depremzedelere destekler kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlar tarafından sürdürülüyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesindeki depremzede çocukların moral ve motivasyonlarına yönelik faaliyetlere Kayseri Jandarma Komutanlığı ekipleri de katkı sağladı.
1ha
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