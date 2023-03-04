Kayseri Jandarma ekipleri depremzede çocuklarla oyunlar oynadı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle 11 il büyük yıkıma uğradı. Tüm Türkiye yaraları hep birlikte sarmak için seferber oldu. Depremzedelere destekler kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlar tarafından sürdürülüyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesindeki depremzede çocukların moral ve motivasyonlarına yönelik faaliyetlere Kayseri Jandarma Komutanlığı ekipleri de katkı sağladı.