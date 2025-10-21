  • Haberler
Kayseri jandarmasından öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Kayseri'de jandarma ekipleri, 142 öğrenciye trafik güvenliği üzerine eğitim verdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Talas Fatma Mustafa Hasçalık İlkokulu ve Ortaokulu'nda trafik bilinci oluşturma amacıyla trafik güvenliği eğitimi verdi.

Uygulama kapsamında 142 öğrenciye;Karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, yol üzerinde yayaların doğru hareket biçimi, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi, fermuar tekniği ve genel trafik kuralları üzerine eğitimler verildi.

