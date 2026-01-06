Kayseri jandarmasından yıl bilançosu: 283 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Suç Araştırma TİM Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışma, uygulama ve operasyonlar sonucunda;

Suç işlenmesini, önlemek, emniyet ve asayişin teminini sağlamak amacıyla 50 bin 437 kolluk devriyesi icra edildi. 112 Acil ihbar hattından yapılan müracaat ve şikayetler doğrultusunda devriyelerin karşılaşmış olduğu 2 bin 976 olaya müdahale edildi ve bu olaylarda 3 bin 956 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Devriyelerce toplamda bir milyon 928 bin 923 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 7 bin 900 şahıs ise yakalandı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU VE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen operasyon ve çalışmalarda 32 kilo 410 gram metamfetamin, 227 kilogram kubar esrar, 18 kilo 210 gram toz esrar, 1 kilogram bonzai, bin 262 adet lyrica hap, bin 233 adet sentetik hap, 3 kilo 560 kilogram eroin, bir kilo 230 gram kokain, 18 gram skunk, 328 adet kök kenevir, 49 adet amfetamin, 282 adet elektronik sigara, 235 bin 885 adet makaron, 377 adet extacy hap, 2 ton 970 kilogram tütün, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 470 adet tarihi eser, 31 bin 791 paket kaçak sigara, 17 tabanca, 12 tüfek, bin 593 adet tabanca mühimmatı, 11 adet tabanca şarjörü, 26 adet av tüfeği mühimmatı, bin 116 adet sahte forma/tişört, 193 muhtelif kaçak kazı malzemesi ele geçirilmekle birlikte toplamda 602 şüpheli de yakalandı.

5 BİNDEN FAZLA DOLANDIRICI SİTESİ ERİŞİME ENGELLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 676 adet dijital materyal incelemesi yapılarak yürütülen soruşturmaların aydınlatılmasına katkı sağlandı. Bununla birlikte bilişim dolandırıcılıkları ile ilgili 492 şüpheli ait kimlik bilgileri tespit edildi, sanal devriyeler esnasında suç unsuru tespit edilen 893 kişiye rapor düzenlendi ve bin 3387 müstehcen içerikli, 5 bin 242 yasa dışı bahis ve 5 bin 231 dolandırıcı sitesi erişime engellenmek üzere İhbar Web ve Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezi'ne bildirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele kapsamında 87 yasa dışı giriş ve bulunma olayına müdahale edildi, bu olaylarda toplamda 88 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Bununla birlikte Suç Araştırma Tim Komutanlığı'nca 161 faili meçhul olaya müdahale edildi ve 133'ü aydınlatıldı.

Trafik güvenliğinin sağlanması, ölümlü/yaralanmalı kazaların önlenmesi amacıyla 26 bin 832 trafik denetimi yapıldı, yapılan denetimlerde 844 bin 147 araç ve araç sürücüsü kontrol edildi, bunlardan 5 bin 883 araç trafikten men edildi ve 233 araç sürücüsünün sürücü belgelerine el konuldu. Diğer suç ve ihlaller kapsamında ise 4 bin 547 şüpheli şahıs hakkında adli/idari işlem yapıldı.