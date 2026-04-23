Kayseri Jeotermal Sera OTB Projesi’nde 8. kuyuda sıcak suya ulaşıldı: 2 Kuyu kaldı

Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi’nde 8. kuyuda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonunda ve Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilen Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesinde önemli bir eşik daha aşıldı: 8’inci kuyuda da sıcak suya ulaşıldı. 65°C’ye ulaşan jeotermal kaynakla 12 ay kesintisiz üretim, 1 milyon 237 bin m² dev üretim alanı, güçlenen enerji altyapısı, 7’nci ve 8’inci kuyular tamamlandı, 9’ ve 10’uncu kuyu çalışmaları sürüyor. 5 milyar lira yatırım, bin 500 kişiye istihdam, 35 bin ton yıllık üretim hedefi,

3 milyar lira katma değer, 5 milyon dolar ihracat potansiyeli var. Kayseri artık sadece sanayi ve ticarette değil, tarımda da güçlü bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Toprağın gücü, enerjinin verimi ve emeğin değeri Kayseri’de buluşuyor” açıklamalarında bulundu.