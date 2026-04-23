  • Kayseri Jeotermal Sera OTB Projesi'nde 8. kuyuda sıcak suya ulaşıldı: 2 Kuyu kaldı

Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi'nde 8. kuyuda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek konu ile ilgili yaptığı açıklamada, '65°C'ye ulaşan jeotermal kaynakla 12 ay kesintisiz üretim, 1 milyon 237 bin m² dev üretim alanı, güçlenen enerji altyapısı, 7'nci ve 8'inci kuyular tamamlandı, 9' ve 10'uncu kuyu çalışmaları sürüyor' dedi.

 Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi’nde 8. kuyuda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonunda ve Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilen Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesinde önemli bir eşik daha aşıldı: 8’inci kuyuda da sıcak suya ulaşıldı. 65°C’ye ulaşan jeotermal kaynakla 12 ay kesintisiz üretim, 1 milyon 237 bin m² dev üretim alanı, güçlenen enerji altyapısı, 7’nci ve 8’inci kuyular tamamlandı, 9’ ve 10’uncu kuyu çalışmaları sürüyor. 5 milyar lira yatırım, bin 500 kişiye istihdam, 35 bin ton yıllık üretim hedefi,
3 milyar lira katma değer, 5 milyon dolar ihracat potansiyeli var. Kayseri artık sadece sanayi ve ticarette değil, tarımda da güçlü bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Toprağın gücü, enerjinin verimi ve emeğin değeri Kayseri’de buluşuyor” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Masa Tenisi Sporcusu Kashoush, 'Masa tenisinde şans diye bir şey yoktur, çok çalışmamız gerek'
Masa Tenisi Sporcusu Kashoush, “Masa tenisinde şans diye bir şey yoktur, çok çalışmamız gerek”
Başkan Büyükkılıç'tan müjdeli haber: 'Kumsmall, Erkilet ve Millet Bahçesi tramvay hattı için çalışmalar başladı'
Başkan Büyükkılıç’tan müjdeli haber: “Kumsmall, Erkilet ve Millet Bahçesi tramvay hattı için çalışmalar başladı”
Kayseri'de 38 yaşındaki doktor yaşamını yitirdi
Kayseri’de 38 yaşındaki doktor yaşamını yitirdi
Başkan Büyükkılıç: 'Spor ve Kültür başkenti Kayseri bunu hak ediyor'
Başkan Büyükkılıç: ‘Spor ve Kültür başkenti Kayseri bunu hak ediyor’
Başkansız kalan CHP teşkilatından Çocuksuz 23 Nisan Yürüyüşü
Başkansız kalan CHP teşkilatından Çocuksuz 23 Nisan Yürüyüşü
