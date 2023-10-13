Kayseri Kadın FK, B Grubunda yer aldı

Kayseri Kadın Futbol Kulübü 2023-2024 sezonunda B Grubunda yer aldı.

Kadınlar 1. Ligi’nde 2023-2024 sezonu grup belirleme ve fikstür çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezonda B Grubunda yer alan Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ilk maçı ise evinde Gazikentspor ile oynayacak. Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, Kadın Futbol Direktörü Eren Şenyaprak, Kadın Ligleri Maç Planlama ve Organizasyon Müdürü Zafer Şen ve Kadınlar 1. Ligi kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadınlar 1. Ligi iki grupta oynanacak

Yapılan kura çekiminde A Grubu 9 takımlı, B Grubu ise 8 takımlı olarak belirlendi. A Grubu’nda Horozkent Spor, Samsun Yabancılar Pazarı Spor, Ünye Gücü FK, Bağcılar Evren Spor, Dudullu, Giresun Sanayispor, Soma Zafer Spor ve Gençlik, Telsiz Spor, Konya İdmanyurdu Spor; B Grubu’nda ise Kocaeli Bayan FK, Çatalca Belediye Spor, Sakarya Kadın FK, Bornova Hitab Spor, Kayseri Kadın FK, Kireçburnu, Gazikentspor, Şırnak Belediyegücü Sportif Faaliyetler takımları yer aldı. Normal sezon müsabakaları gruplarda biri içeride biri dışarıda olmak üzere çift devreli lig usulünde gerçekleştirilecek. Normal sezon sonunda gruplarında ilk 3 sırayı alan takımlar şampiyonluk için play-off grubu müsabakalarına katılacak. Normal sezon sonunda gruplarında son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. Sondan bir üst sırada yer alan takımlar arasında çift maç play-out müsabakaları oynanacak. Bu müsabakanın sonucuna göre 1 takım daha alt lige düşmüş olacak. 1.Hafta maç programı şu şekilde;

Kayseri Kadın FK-Gazikentspor

Sakarya Kadın FK-Çatalca Belediyespor

Bornava Hitabspor-Kocaeli Bayan FK

Kireçburnu-Şırnak Belediyegücü