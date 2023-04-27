Kayseri Kadın FK’dan Zeynep Bilir’e milli davet

Türkiye U17 Kız Milli Takımı 1-6 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Kadroya davet edilen oyuncular, 1 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kadınlar 1. Lig takımlarından Kayseri Kadın Futbol Kulübü sporcusu Zeynep Bilir de kadroya dahil edildi. Forvet mevkiinde oynayan Zeynep daha önce de çeşitli yaş kategorilerinde milli takım aday kadrosuna davet edilmişti.