Kayseri Kadın FK'dan Zeynep Bilir'e milli davet
Kadınlar 1. Lig'inde mücadele eden Kayseri Kadın Futbol Kulübü sporcusu Zeynep Bilir, U17 Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna dahil edildi.
- 27.04.2023 18:22
- Güncelleme: 27.04.2023 18:22
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Türkiye U17 Kız Milli Takımı 1-6 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Kadroya davet edilen oyuncular, 1 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kadınlar 1. Lig takımlarından Kayseri Kadın Futbol Kulübü sporcusu Zeynep Bilir de kadroya dahil edildi. Forvet mevkiinde oynayan Zeynep daha önce de çeşitli yaş kategorilerinde milli takım aday kadrosuna davet edilmişti.
1ha
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