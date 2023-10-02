Kayseri Kafkas Çeçen İnguş Kültür ve Dayanışma Derneği Coşkuyla Açıldı

Kayseri Kafkas Çeçen İnguş Kültür Ve Dayanışma Derneği Erkilet’te yeni hizmet binasında yoğun bir katılımla hizmete girdi.

Kayseri Kafkas Çeçen-İnguş Kültür Ve Dayanişma Derneği açılış törenine Ankara Kafkas Çeçen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Atila Doğan ve yönetim kurulu üyesi İhsan Pilger, İstanbul Çeçen Derneği yönetimini temsilen yönetim kurulu üyesi Şadi Bayam, Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, Örenşehir Dernek Başkanı Hatice Ekinci, Karaçay Dernek Başkanı Harun Eğrisöğüt, Metiyeliler Dernek Başkanı Şenol Digeş, Aşağıborandere Derneğini temsilen Çoşkun Yaldız ve Küçüksu Köyü Muhtarı İsmail Özden çok sayıda Çeçen - İnguş ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Adil Korkmaz yaptığı açıklamada; "Biz burada daha dernek olarak yeniyiz. Uzun zaman dernek başkanlığı yapan Kayseri Kafkas Derneği Nurşah Özyürekten destek bekliyoruz. Ankara derneğimizin başkanı Atila Bey; uzakta da olsa gerekli desteği sağlıyor. Kültür derneği olmamız sebebiyle tüm üyelerimizin, dostlarımızın, buraya kadar yorulan misafirlerimizin de desteğini bekliyoruz. Bizim kuruluş amacımız belli. Onun dışında bir faaliyetimiz yok. İnşallah kültürel açıdan elimizden geleni yönetim kurulumuz ile beraber fazlasıyla yapmaya çalışacağız. İstanbul’dan bize destek veren İstanbul Çeçen Derneği ve Uzunyayla Derneklerimizden Allah razı olsun. Biz de elimizden ne gelirse derneklerimizin yanında durmaya talibiz" ifadelerinikullandı.