Kayseri Kafkas Derneği 21 Mayıs Çerkes Soykırımını Anacak

Derneğin uzun yıllardır her 21 Mayıs’ta çeşitli etkinliklerle anma programları gerçekleştirdiğini belirten Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Ümit Harun Akkaya, bu yılki organizasyonun yürüyüş ve anma programı şeklinde planlandığını ifade etti. Akkaya, etkinlik programına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Kayseri Kafkas Derneği uzunca bir süre önce her yıl 21 Mayıs’ta Çerkes Soykırımı ve Sürgününü anmak adına çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bunlardan birisi de yarın inşallah bu fuar yolu üzerinde eski Doğu Evi’nin hemen ön kısmından hareketle başlayan bir yürüyüş, ardından Kadir Has Kongre Kültür Merkezi’nde bir anma programıyla devam edecek şekilde kurgulandı. İnşallah halkımızı orada bir arada olmaya bekliyoruz.”

Tarihi olayların hatırlanmasının önemine dikkat çeken Akkaya, geçmişten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Tarihte gerçekleşen şeyleri unuttuğunuzda, hatırlamadığınızda ya da unutturduğunuzda benzerleri insanoğlunun yaşama riski her zaman için var. Hem geçmişinize saygının bir gereği bu. Geçmişi yad etmenin bir gereği ama sadece duygusal bir boyutu yok elbette bunun. Bir diğer boyutu da geçmişte yaşananlardan hareketle bir bilinç oluşturmak. En azından gelecek nesiller adına daha ideal bir gelecek kurma yolu da buradan geçiyor. Çünkü unuttuğunuzda benzer acıların yaşanma olasılığı çok yüksek. Peki sadece acı mı? Hayır. Dil ve kültürünüzün kaybolma riskini de daha artırmış oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE ACILAR HALEN YAŞANIYOR”

Geçmişle bağın koparılmasının kültürel kimlik açısından da risk oluşturduğunu belirten Akkaya, dil ve kültürün korunmasının önemine işaret etti.

Mücadelenin sadece geçmişi anmakla sınırlı olmadığını ifade eden Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir başka boyutta mücadele. İnsan psikolojisi için de geçerli bu. Hayatta birtakım acılar yaşarız hepimiz. Yaşadığımız acılar çerçevesinde bir mücadele ruhu oluşturamıyorsak bu acılardan herhangi bir pay çıkaramamışız demektir. Dolayısıyla hem dünya kamuoyunda bu yaşanan soykırım ve sürgünün anılması, hakkın hak sahibine teslim edilmesi, diğer yandan da bu yaşanan acının tekrar yaşanmaması için mücadele de gerekiyor. Soykırım ve sürgün bitti diyemeyiz. Dünyanın çeşitli yerlerinde acılar halen yaşanıyor. Siz eğer unuttuğunuzda o bitmemiş olan şey tekrar yeniden canlanacaktır. Ve siz mücadele ederek o acı geçmişe saygınızı da göstermiş olursunuz. Bunu dili ve kültürü koruyarak halkınızın yeniden bir araya gelmesini birleştirici bir güç olarak bu yol yöntemle sağlayabilirseniz belki. Evet, acı büyüktü ama sadece acı çekerek geçmişi geride bırakmıyoruz. Hem dünya çapında hem de kendi toplumumuz adına elimizden ne gelirse hem hatırlamak adına hem de ürettiğimiz değerlerle o geçmişe olan saygımızı göstermek adına hep hatırlayacağız ve unutturmayacağız.”

Etkinlik kapsamında yarın havaalanı yolundaki eski Doğumevi önünde saat 19.00’da başlayacak yürüyüş, Kadir Has Kültür Merkezi’nde sona erecek.