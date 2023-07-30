Kayseri Kale Surlarında İntihar Teşebbüsü

Kayseri'de tarihi kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri etkisiz hale getirdi.

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  • 30.07.2023 20:40
  • Güncelleme: 31.07.2023 09:00
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Kayseri Kale Surlarında İntihar Teşebbüsü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de tarihi kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tarihi kale surlarına çıkan T.B. intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de surların altına branda açtı.

Bir süre sonra polis ekiplerinin uğraşları sonucu ikna olan T.B. işlemler için emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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