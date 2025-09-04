Kayseri Kalesi, bir hafta boyunca mor renge büründü

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinin ikinci gününde, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" teması kapsamında Kayseri Kalesi'ni mor renk ile ışıklandırdı. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle; tütünle mücadele, kanser tarama programları ve erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, dijital bağımlılıkla mücadele, hareketli yaşam gibi farklı konularda toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

