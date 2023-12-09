Kayseri Kalesi’nde bulunan lahit mezar tarihe ışık tutuyor

Koramaz Vadisi'nde bizim mağaralarda iki türlü yapılar var; kaya yapıları, kiliseler. Bir de mezarlar dediğimiz bölüm ve bu mezarlarda Kolimbaryum dediğimiz o nişlerde, kaya oymalarda bir mezarcı oluyor normalde ve mezarcı; oradaki mezarlık sistemin düzenliyor. Orada bir kremasyon dediğimiz yani yakma yöntemiyle genellikle köle dediğimiz sınıftan insanlar öldükten sonra yakılır. Ungartaryum dediğimiz şişelere doldurulur. Bu şişeler de daha sonra Kolimbaryum dediğimiz dişlere konulur. Baktığımızda değişik kaya yapılarında direkt kaya mezarları da görebilirsiniz. Bunun yanında özellikle Roma dönemindeki lahitleri de görürsünüz. Selçuklular döneminde özellikle siyasi kişilerin gömüldüğü kümbetleri görürsünüz. Bir de Osmanlı dönemi mezar taşlarımız, mezar gömme adetlerimiz vardır” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, ölü gömme adetlerinden bahsederek Kayseri Kalesi’nde bulunan lahit mezar ile ilgili bilgiler verdi. Geçmişten bu yana ölü gömme adetinde birçok yerde farklı şekillerde adetler olduğun belirten Gündüz, “Ölü gömme adetlerimize baktığımızda birçok yerde birçok değişik şekilde ölü gömme adetlerini görebilirsiniz. Kayseri'de özellikle Koramaz Vadisi ve Soğanlı Vadisi, ölü gömme adetleriyle alakalı elimize veriler geliyor. Koramaz Vadisi'nde bizim mağaralarda iki türlü yapılar var; kaya yapıları, kiliseler. Bir de mezarlar dediğimiz bölüm ve bu mezarlarda Kolimbaryum dediğimiz o nişlerde, kaya oymalarda bir mezarcı oluyor normalde ve mezarcı; oradaki mezarlık sistemin düzenliyor. Orada bir kremasyon dediğimiz yani yakma yöntemiyle genellikle köle dediğimiz sınıftan insanlar öldükten sonra yakılır. Ungartaryum dediğimiz şişelere doldurulur. Bu şişeler de daha sonra Kolimbaryum dediğimiz dişlere konulur ve buranın sistematik bir mezarcısı vardır. Diğer yönteme bakarsak o da inhumasyon dediğimiz yöntemdir ve bu da direkt toprağa gömmedir. Baktığımızda değişik kaya yapılarında direkt kaya mezarları da görebilirsiniz. Bunun yanında özellikle Roma dönemindeki lahitleri de görürsünüz. Bunların en güzellerinden bir tanesi de hemen Kayseri'de şu andaki il kültür turizm müdürlüğümüzün binası inşaatında temel açma esnasında çıkan Heraklas Lahdi’dir ki gerçekten baştan sona bir sanat eseridir” diye konuştu.

'TARİHE BAKTIĞIMIZDA BİRÇOK ÖLÜ GÖMME ADETİNİ GÖREBİLİRSİNİZ'

Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, “Yine ölü gömme adetlerine baktığımızda bizim Selçuklular döneminde özellikle siyasi kişilerin gömüldüğü kümbetleri görürsünüz. Kümbetler bizim Orta Asya'dan, Gök Tanrı İnancından Müslümanlığa geçiş sürecimizin bir simgesidir. Çadır inancından kubbeli mezarlara geçmemizi gösteren bir taşınmaz eserimizdir. Bir de Osmanlı dönemi mezar taşlarımız, mezar gömme adetlerimiz vardır. Burada da Osmanlı son döneminde Abdülhamit Han, Abdülaziz Han, Abdülmecid; onların fesleri ile olanlar da vardır. Değişik mezar türleri de vardır. Oradaki kişinin görevine istinaden işlenmiş Mezar taşları da vardır. Tabii günümüzdeki mezar sistemi de herkesin bildiği üzere ve burada da yine yeni tip mezarlar vardır. Yani tarih süreçte baktığımızda birçok ölü gömme adetini Kayseri'de veya Anadolu'nun herhangi bir yerinde görebilirsiniz” dedi.