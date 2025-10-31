Kayseri Kalesi'nde LED Aydınlatma ile Tarihi Güzellikler Yeniden Canlanıyor

Son dönemde gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile kale, hem estetik hem de enerji verimliliği açısından önemli bir dönüşüm geçiriyor. LED teknolojisi kullanılarak yapılan bu dönüşüm, enerji tüketimini azaltırken, tarihi kalenin ihtişamını da gözler önüne seriyor.

Kale surları, Türk Bayrağı, Kayserispor ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi logolarıyla süslenerek, şehre ayrı bir renk katıyor. Bu çalışmalar, Kayseri’nin tarihi mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Teknik ekipler, şehir genelinde benzer aydınlatma projeleri üzerinde de çalışarak, Kayseri’nin her köşesini güzelleştirmeyi hedefliyor. Gece ve gündüz süren bu çabalar, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kayseri Kalesi'nin yeni aydınlatma sistemi, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için şehrin tarihi dokusunu daha da belirgin hale getiriyor. Bu uygulama, Kayseri'nin geçmişten günümüze uzanan tarihine olan saygının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.