Kayseri Kalesi'nde yöresel lezzetler uygun fiyata sunulacak

Mantısından pastırmasına, sucuğundan nevzinesine, yağlamasından börek aşına eşsiz lezzetlere sahip Kayseri mutfağının tüm zenginliklerini korumak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve aynı zamanda dünyaya tanıtmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da bu eşsiz lezzetlerin erişilebilir olması için kent merkezindeki tesis çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi gastronomi alanında faaliyet gösteren kuruluşu KAYTUR A.Ş. bünyesinde yeni bir tesisi daha Kayseri’ye kazandırmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, şehrin kalbinde, Cumhuriyet meydanında bulunan tarihi Kayseri Kalesi içerisinde kadim kentin yöresel lezzetleri ile hizmet verecek Mülhem Kayseri Mutfağı’nın çalışmalarında sona yaklaşırken Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceleyerek, tesis hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş eşlik ederken, Büyükkılıç incelemelerinin ardından Mülhem Kayseri Mutfağı hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Büyükkılıç, uygun fiyata kaliteli hizmet vurgusu yaparak, “Buradaki mekânları, Kayseri mutfağının daha uygun koşullarda ve fiyatlarda hizmet vereceği, herkesin uğrak yeri olacağı bir anlayış içerisinde standardı yüksek, hizmet kalitesi yüksek ama fiyatları makul olan bir yaklaşım içerisinde dönüştürüyoruz. Kayseri tatlarını yani şehrimize dışardan gelip şehrimizin göbeğinde kalemizi ziyaret edip, tarihi dokunun yoğun olduğu bu alanda dolaşıp ‘Kayseri mutfağını tadacağımız bir yer yok mu?’ sorusunun cevabını alacağı bir ortam oluşturduk” dedi.

Kayseri’nin Yöresel Lezzetleri, Nezih Bir Mekânda, Uygun Fiyata, Kaliteli Hizmetle Sunulacak

Mülhem Kayseri Mutfağı’nın yakında hizmete açılacağını belirten Büyükkılıç, “Talimatım, daha uygun fiyata nasıl vatandaşımızın memnuniyetini sağlarız? Tabi bunun bir maliyeti var ama ticari kaygıyla değil hizmet kaygısıyla ve örnek çalışma olması mantığı içerisinde, mülhem yani ilham verecek olan bir yeme-içme mekânını hayata geçiriyoruz. 12 ay burada hizmet verecek. İnşallah Kayseri tatlarımızı burada vatandaşlarımıza en uygun şekilde, en kaliteli hizmetle sunacağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptıkları düzenleme çalışmalarına da değinerek kaldırılan işletme yerlerinin tekrar benzeri bir uygulama ile doldurulmayacağını ve vatandaşların meydanı ferah bir şekilde kullanmalarına imkân sunulduğunu kaydetti. Büyükkılıç, “Kayseri gastronomisini en güzel şekilde sunacak bir ortam sağladı arkadaşlar, güzel bir mekân çıktı, yakinen takip ediyoruz” dedi.

“Kayseri’miz, Anadolu’nun Parlayan Yıldızı, Bu Yıldızı Parlatmaya Devam Ediyoruz”

Önemli ulaşım yatırımlarına dair de açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi’nde ilk etap kısmının trafiğe açıldığını kalan kısmın ise yakın zamanda hizmete alınacağını hatırlatarak şunları söyledi:

“Hizmete devam diyoruz. Kartal Katlı Kavşağı Projemiz iyi gidiyor. Beklediğimizin de önünde ilerliyor. Zaten alternatif yollarla konfor sağladığımız için vatandaşı mağdur etmeden, gerekli tüm önlemleri alarak ekibimizle dayanışma içerisinde iyi bir noktadayız. Mevla’m mahcup etmesin. Amacımız insanlara hizmet etmek, insanların güvenliğini, konforunu, hizmet kalitesini arttırmak. Güzel önerilere her zaman açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Çünkü bu şehirde hep beraber yaşıyoruz, başka Kayseri’miz yok. İnci gibi Kayseri’miz, Anadolu’nun parlayan yıldızı, bu yıldızı parlatmaya devam ediyoruz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mülhem Kayseri Mutfağı’ndaki çalışmayı yürüten personele kolaylıklar dileyerek, Kayseri Kalesi içerisindeki vatandaşlarla sohbet etti.