Kayseri Kalesi surlarında intihar girişimi

Olay, saat 13:00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kayseri Kalesi surlarında meydana geldi. İddiaya göre, maddi sıkıntılar sebebiyle bunalıma giren H.Ş., intihar etmek için kale surlarına çıktı. Surların üstünde H.Ş.'yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önemi aldı. İtfaiye ekipleri ise, atlama çadırı kurdu. Polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çabası sonucu H.Ş. bulunduğu yerden indirildi. H.Ş., sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

