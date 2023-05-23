Kayseri Kalesi Türk Mutfağına ev sahipliği yapıyor

Kayseri'nin en önemli tarihi değerlerinden Kayseri Kalesi kapılarını Türk Mutfağına açtı. 8 asırlık kalede birbirinden lezzetli Türk yemekleri sergileniyor.

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  • 23.05.2023 14:57
  • Güncelleme: 23.05.2023 15:43
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Kayseri Kalesi Türk Mutfağına ev sahipliği yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin en önemli tarihi değerlerinden Kayseri Kalesi kapılarını Türk Mutfağına açtı. 8 asırlık kalede birbirinden lezzetli Türk yemekleri sergileniyor.

1224 yılında Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat zamanında yapımı tamamlanan ve Kayseri’nin en önemli tarihi değerlerinden birisi olan Kayseri Kalesi, Türk lezzetlerine kapılarını açtı. Kale içerisine kurulan stantlarda birbirinden lezzetli çeşit çeşit Türk yemekleri Kayserili vatandaşlara tanıtılıyor. Kaleye stant açan Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya, Kale içerisine kurulan stantlarda birbirinden farklı lezzetlerin bulunduğunu söyleyerek, “Bu hafta ‘Türk Mutfağı’ haftası. 1 hafta sürecek bir panayırımız var. Burada insanlar yöresel ürünlerini, organik ürünlerini satışa sunuyorlar. İlçelerden ve köylerden gelen gruplarımız var. Kadın kooperatiflerimiz var. Onlar burada stantlarını aştı satışlarını yapıyorlar. Bizde Çölyakla Yaşam Derneği olarak, Türkiye’de ilk defa böyle bir sunum yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız börekleri insanlara sunacağız. Tabi ki her yörenin farklı ürünleri var. Her ilçenin ve köylerin farklı farklı lezzetleri var. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Gastronomi çok geniş bir yelpaze. Burada gezilmesi gereken çok nezih ve güzel bir ortam. Burada bulunmaktan çok keyif alıyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencileri ile beraber Kayseri lezzetlerini tatmaya gelen öğretmen Sema Onbaşı da, “Öğrencilerimizi kendi kültürlerini tanımaları için bu geziye çıkarttık. Gezi dolayısıyla şu anda Kayseri Kalesi’ndeyiz. Lezzetlerimizi ve çeşitli el işlerini tanımaları için çok güzel bir ortam kurulmuş. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Kalesi’nde yapılan etkinliğin çok güzel olduğunu aktaran Kayseri Kadim Kadınlar Kooperatifi Başkanı Tansel Redifoğlu ise, “Türk mutfağından bahsediyoruz ki Türk mutfağında da Kayseri’nin yeri çok önemli. Bizim çalışma alanımızda Kayseri’nin hamur işleri. Bunun üzerinden baktığımız zaman çok güzel bir etkinlik. İnşallah insanlara da faydalı olmuştur. Çünkü bazı ürünlerimiz artık yapılmadığından dolayı tarih oluyorlar. Gelecek nesillere bunları aktarabildiysek ne mutlu bizlere. İlgi de güzel insanlarımız gelip katılıyorlar bizlere” şeklinde konuştu.

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İHA

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