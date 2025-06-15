Kayseri'de Kamp ve Karavan Tutkunları İçin Büyük Fuar!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, kampçılık ve karavan sektöründeki yenilikleri ziyaretçilerle buluşturacak. Türkiye’nin farklı bölgelerinde genellikle büyükşehirlerde gerçekleşen bu tür organizasyonların Anadolu’da da yapılması, sektörde büyük bir boşluğu dolduracak.

Fuarda kamp ekipmanlarından karavan modellerine, tiny house konseptlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Saat 10.00’dan 20.00’ye kadar ziyaret edilebilecek olan fuar, sektör profesyonelleri ve meraklıları için önemli bir buluşma noktası olacak. Organizasyonu destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edilirken, fuarın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.