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Kayseri'de Kamp ve Karavan Tutkunları İçin Büyük Fuar!

Kayseri, doğaseverler ve karavan tutkunlarını buluşturan önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 19-22 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Kamp Karavan Tiny House Fuarı, 180 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kayseri'de Kamp ve Karavan Tutkunları İçin Büyük Fuar!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, kampçılık ve karavan sektöründeki yenilikleri ziyaretçilerle buluşturacak. Türkiye’nin farklı bölgelerinde genellikle büyükşehirlerde gerçekleşen bu tür organizasyonların Anadolu’da da yapılması, sektörde büyük bir boşluğu dolduracak.  

Fuarda kamp ekipmanlarından karavan modellerine, tiny house konseptlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Saat 10.00’dan 20.00’ye kadar ziyaret edilebilecek olan fuar, sektör profesyonelleri ve meraklıları için önemli bir buluşma noktası olacak. Organizasyonu destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edilirken, fuarın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.  

 

Haber Merkezi

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