Kayseri Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, kentin en köklü ticaret merkezlerinden biri olan tarihi Kapalı Çarşı’da yoğunluk oluşturdu. Geleneksel bayram alışverişinin vazgeçilmez adreslerinden biri olan 9 asırlık çarşıda; şeker, lokum, baklava, giyim ve hediyelik ürünler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Esnaf, artan talebe yetişebilmek için günler öncesinden hazırlıklarını tamamlarken, çarşı genelinde gözle görülür bir hareketlilik dikkat çekti.

Çarşı esnaflarından Mehmet Bağcı 25 yıldır Kapalı Çarşı’da hizmet verdiğini belirterek, “İşlerimiz güzel, memnunuz. Milletimiz buraya geliyor. Özellikle köylü kesimden ve dışarıdan gelenler oluyor. Ayrıca, kayak mevsiminde kayakçılar burayı tercih ediyor. Kapalı çarşımız, eskisi gibi değil. İnsanlar değişti, esnaflar değişti. Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle mutluyuz" dedi.