  • Haberler
  • Gündem
Kayseri Kapalı Çarşı ve Hanlar Çalıştayı 16–18 Nisan'da

Kayseri'nin tarihî ticaret kalbi olan Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi, 'Ticaretin Kökleri ve Geleceği' başlıklı kapsamlı bir çalıştayla yeniden ele alınıyor.

Kayseri’de Tarihî Ticaretin Geleceği Masaya Yatırılıyor 

Melikgazi Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Kayseri Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 16–18 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çalıştay, Kapalı Çarşı, Gön Han, Vezir Han ve Bedesten gibi tarihî yapılar için sürdürülebilir, kapsayıcı ve uygulanabilir bir yönetim modeli geliştirmeyi hedefliyor. Katılımcılar, bölgenin kültürel mirasını korurken ekonomik canlılığını artıracak stratejiler üzerinde ortak akılla çalışacak.

Etkinlikte dört ana tema öne çıkıyor:

  1. Değerler, Kimlik ve Yerin Ruhu: Bölgenin özgün karakterinin korunması.
  2. Koruma, Adaptasyon ve Risk Yönetimi: Deprem ve yangın gibi risklere karşı dayanıklılığın artırılması.
  3. Kullanım ve Sosyal Dinamikler: Esnaf, ziyaretçi ve kullanıcı ihtiyaçlarını gözeten kapsayıcı senaryoların geliştirilmesi.
  4. Ticaret ve Ekonomik Süreklilik: Yatırımlar, turizm ve yenilikçi gelir modelleriyle ekonomik canlılığın güçlendirilmesi.

Çalıştay sonunda hazırlanacak yönetişim şeması ve eylem planları, bölgenin tarihî kimliğini korurken çağdaş bir yönetim anlayışıyla geleceğe taşınmasını sağlayacak.

Kayseri’nin ticari hafızasını, üretim kültürünü ve gündelik yaşam pratiklerini yeniden yorumlayacak bu vizyon çalışması, kentin tarihî merkezine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!