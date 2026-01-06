Kayseri Kariyer, 1 yılda 3 bin kişiye umut oldu

Gönül dostu sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, sadece imar ve altyapıya yönelik değil, insanların hayatına dokunan her türlü hizmet noktasında da gerek proje, gerek yatırım ve gerekse uygulamaları ile vatandaşlara dokunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, istihdam doğrultusunda da vatandaşlar ile üreticiler arasında köprü olmaya devam ediyor.

1 Yılda 3 Binden Fazla Vatandaşın İstihdamına Köprü

Bu kapsamda kentteki üniversite, oda gibi kurum ve kuruluşlarla dayanışma halinde istihdama aracılık eden Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılında 3 binden fazla vatandaşın istihdamına aracılık etti.

Yarım Milyondan Fazla SMS Yönlendirme, Binlerce İlan, Başvuru ve Talep

Öte yandan yıl boyunca 548 bin 296 SMS yönlendirmesi gerçekleştiren merkez, 7 bin 790 başvuru aldı, gelen ilan sayısı ise 3 bin 207 oldu. Talep edilen işçi sayısı ise 9 bin 739 olurken Kayseri Kariyer Merkezi, iş arayan ve işvereni buluşturma noktasında özveri gösterdi.