Kayseri Kariyer, 1 yılda 3 bin kişiye umut oldu

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve iş arayan ile işvereni bir araya getiren Kayseri Kariyer Merkezi, 1 yıl boyunca istidama aracılık etmeyi sürdürerek 3 bin 166 kişinin iş bulmasını sağladı.

Kayseri Kariyer, 1 yılda 3 bin kişiye umut oldu

Gönül dostu sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, sadece imar ve altyapıya yönelik değil, insanların hayatına dokunan her türlü hizmet noktasında da gerek proje, gerek yatırım ve gerekse uygulamaları ile vatandaşlara dokunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, istihdam doğrultusunda da vatandaşlar ile üreticiler arasında köprü olmaya devam ediyor. 

1 Yılda 3 Binden Fazla Vatandaşın İstihdamına Köprü

Bu kapsamda kentteki üniversite, oda gibi kurum ve kuruluşlarla dayanışma halinde istihdama aracılık eden Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılında 3 binden fazla vatandaşın istihdamına aracılık etti. 

Yarım Milyondan Fazla SMS Yönlendirme, Binlerce İlan, Başvuru ve Talep

Öte yandan yıl boyunca 548 bin 296 SMS yönlendirmesi gerçekleştiren merkez, 7 bin 790 başvuru aldı, gelen ilan sayısı ise 3 bin 207 oldu. Talep edilen işçi sayısı ise 9 bin 739 olurken Kayseri Kariyer Merkezi, iş arayan ve işvereni buluşturma noktasında özveri gösterdi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Spor A.Ş. Tesislerinde 842 bin sporsever bir araya geldi
Spor A.Ş. Tesislerinde 842 bin sporsever bir araya geldi
Başkan'dan Sivas Caddesi Esnafına Tatlı İkramı
Başkan'dan Sivas Caddesi Esnafına Tatlı İkramı
Kayseri'de Dirençli Kent Farkındalık Çalışmaları
Kayseri'de Dirençli Kent Farkındalık Çalışmaları
Kocasinan Akademi ile İstihdama ve Aile Ekonomisine Destek
Kocasinan Akademi ile İstihdama ve Aile Ekonomisine Destek
Başkan Büyükkılıç'tan Kaymakamlara Ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Kaymakamlara Ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Bülteni: Eleştiriler ve Beklentiler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Dijital Bülteni: Eleştiriler ve Beklentiler
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!