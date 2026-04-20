Kayseri Kariyer Merkezi 1 ayda 292 kişinin istihdamına köprü oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, kentte istihdama aracılık imkânı sunduğu çalışmalarında aylık yüzün üzerinde iş arayan vatandaşın iş bulmasında köprü görevi üstleniyor.

Kayseri Kariyer Merkezi İstihdama Aracılıkta Artış Sağladı

Bu doğrultuda Şubat ayında 273 vatandaşın istihdamına aracılık eden Kayseri Kariyer Merkezi, Mart ayında ise bu sayıda artış kaydederek toplam 292 kişinin istihdamına aracılık etti.

Kayseri’de kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile dayanışma halinde istihdama aracılık hizmeti sunan, iş birliği yaptığı 13 kurum ve kuruluş ile bu önemli görevi yerine getiren Kayseri Kariyer Merkezi, faaliyetlerinde ayrıca 2026 yılı Mart ayında toplam 64 bin 803 SMS yönlendirmesi, 490 başvuru, 306 ilan ve bin 242 talep edilen işçi miktarının da işlemlerini yaptı.